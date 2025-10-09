Frida Giannini torna alla moda con una collezione esplosiva Che ci racconta in anteprima

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Celebra la storia del department store Liberty London e segna la rinascita creativa della designer romana: Hypernova 150 mescola il fascino british, sinonimo di tradizione e controcultura, con il savoir faire e l'artigianalità italiane. Ce lo racconta in esclusiva la celebre stilista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

frida giannini torna alla moda con una collezione esplosiva che ci racconta in anteprima

© Vanityfair.it - Frida Giannini torna alla moda, con una collezione «esplosiva». Che ci racconta in anteprima

In questa notizia si parla di: frida - giannini

frida giannini torna modaFrida Giannini torna alla moda con Liberty London - «Ho accettato questa proposta dopo molte altre offerte», racconta a MFF la stilista, creative director di Gucci fino a inizio 2015. Come scrive msn.com

frida giannini torna modaIl ritorno di Frida Giannini: capsule british per Liberty London - La designer torna sulla scena della moda dopo dieci anni di assenza ... Secondo laconceria.it

Cerca Video su questo argomento: Frida Giannini Torna Moda