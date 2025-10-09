frida giannini torna alla moda con una collezione esplosiva che ci racconta in anteprima

Celebra la storia del department store Liberty London e segna la rinascita creativa della designer romana: Hypernova 150 mescola il fascino british, sinonimo di tradizione e controcultura, con il savoir faire e l'artigianalità italiane. Ce lo racconta in esclusiva la celebre stilista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

