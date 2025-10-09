Nuova giornata di proteste pro Gaza in Italia. "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. A Milano è partito da piazzale Lodi e si è concluso in piazza Leonardo Da Vinci il corteo milanese a sostegno della Freedom Flotilla intercettata da Israele al largo di Gaza. "Siamo pronti a bloccare tutto ancora", hanno detto gli attivisti al megafono. Tra gli slogan gridati alla partenza, "Milano lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare". E anche a Roma si è svolta una manifestazione a sostegno della Palestina, così come a Genova e Napoli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Freedom Flotilla abbordata da Israele, da Roma a Milano nuove manifestazioni in Italia