Freedom Flotilla abbordata da Israele da Roma a Milano nuove manifestazioni in Italia
Nuova giornata di proteste pro Gaza in Italia. "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato da diversi gruppi a sostegno della Palestina. A Milano è partito da piazzale Lodi e si è concluso in piazza Leonardo Da Vinci il corteo milanese a sostegno della Freedom Flotilla intercettata da Israele al largo di Gaza. "Siamo pronti a bloccare tutto ancora", hanno detto gli attivisti al megafono. Tra gli slogan gridati alla partenza, "Milano lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare". E anche a Roma si è svolta una manifestazione a sostegno della Palestina, così come a Genova e Napoli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
L’intercettazione e il fermo in acque internazionali degli equipaggi della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens sono una gravissima violazione del diritto internazionale. Dopo quanto già accaduto nella prima missione pacifica della Global Sumud Flotill - facebook.com Vai su Facebook
Gli italiani della Freedom Flotilla saranno trasferiti oggi al porto di Ashdod: il racconto dell'inviata del Tgla7 https://tg.la7.it/esteri/italiani-freedom-flotilla-trasferiti-porto-ashdod-08-10-2025-245574… - X Vai su X
