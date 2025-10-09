Frecciarossa arriva a Londra L' impegno di Strisciuglio ad Trenitalia

Ferrovie dello Stato si prepara a correre oltre confine non solo in Francia e Spagna ma puntando verso Londra dove vorrebbe portare il Frecciarossa in partenza da Parigi. Un sogno che potrebbe diventare realtà entro il 2029. L'annuncio dell'ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio all'Expo ferroviaria che si tiene a Milano. «La nostra presenza all'estero è già solida. Siamo in Spagna e Francia e la prossima sfida, a cui teniamo molto, è portare il Frecciarossa anche tra Parigi e Londra» ha spiegato Strisciuglio. Malo sviluppo dei servizi è previsto anche sul piano domestico. L'ad ha ricordato che Trenitalia realizzerà entro il 2027 un piano da 7 miliardi per il rinnovo quasi totale della flotta regionale e 500 milioni di euro da investire per gli Intercity. 🔗 Leggi su Iltempo.it

