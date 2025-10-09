FRAU torna con La seconda notte | un nuovo capitolo di verità e consapevolezza
In uscita venerdì 17 ottobre – tour nelle librerie indipendenti in Italia e in Europa A pochi mesi dall’uscita del suo primo lavoro discografico, “La prima notte”, il cantautore Frau torna con un nuovo EP dal titolo “La seconda notte”, disponibile da venerdì 17 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Con questo secondo capitolo, Frau continua un percorso narrativo e personale iniziato con il disco precedente, portando avanti un racconto intimo, diretto e profondamente umano. La seconda notte: la presa di coscienza. “La seconda notte” è un lavoro essenziale, sincero, costruito attorno alla parola e alla voce, strumenti principali con cui Frau dà forma alla propria verità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
