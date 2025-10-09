Fratoianni | Questo non è un piano di pace ma se serve a fermare genocidio è positivo
“Grande gioia per tutto ciò che può significare la fine del genocidio, dello sterminio del popolo palestinese. Ora serve grande attenzione perché costruire la pace significa porre fine all’occupazione illegale di Israele in Palestina, significa la fine del regime di apartheid, significa costruire lo stato palestinese indipendente”. Questa l’opinione di Nicola Fratoianni, uno dei due leader di Alleanza Verdi Sinistra e segretario di Sinistra Italiana sulla tregua a Gaza. “La ricostruzione del diritto internazionale – per il segretario di Sinistra Italiana – resta la priorità in un mondo in cui è stato fatto a pezzi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: fratoianni - piano
M.O., Fratoianni (Avs): no a appello Tajani, piano Trump neocoloniale
Gaza, Fratoianni (Avs): Piano di Trump non è di pace, non prevede riconoscimento Stato Palestinese – Il video
Medio Oriente, Fratoianni (Avs): “No all’appello di Tajani, piano Trump neocoloniale”
Nicola Fratoianni alla Camera è intervenuto con questo storico intervento rivolgendosi alla Presidente Meloni e al Ministro Tajani e sul vergognoso piano di pace di Trump “Signor Ministro degli Esteri, Ieri avete abdicato al vostro dovere nel non aver condanna - facebook.com Vai su Facebook
Fratoianni: "Abbordare una nave e rapirne l'equipaggio è un atto illegale, vorrei un esecutivo che lo dica con parole chiare. E quello di Trump non è un piano di pace, è un piano neo-coloniale" - X Vai su X
Gaza, Fratoianni (Avs): Piano di Trump non è di pace, non prevede riconoscimento Stato Palestinese - (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Il piano di Donald Trump non è un piano di pace. Riporta msn.com
Fratoianni: Israele come Stato canaglia, dal Governo solo parole vuote e ipocrisia - (Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Noi torniamo a chiederlo qui, ora. Secondo ilmattino.it