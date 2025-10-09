Fratoianni | Questo non è un piano di pace ma se serve a fermare genocidio è positivo

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Grande gioia per tutto ciò che può significare la fine del genocidio, dello sterminio del popolo palestinese. Ora serve grande attenzione perché costruire la pace significa porre fine all’occupazione illegale di Israele in Palestina, significa la fine del regime di apartheid, significa costruire lo stato palestinese indipendente”. Questa l’opinione di Nicola Fratoianni, uno dei due leader di Alleanza Verdi Sinistra e segretario di Sinistra Italiana sulla tregua a Gaza. “La ricostruzione del diritto internazionale – per il segretario di Sinistra Italiana – resta la priorità in un mondo in cui è stato fatto a pezzi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fratoianni questo non 232 un piano di pace ma se serve a fermare genocidio 232 positivo

© Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni: “Questo non è un piano di pace, ma se serve a fermare genocidio è positivo”

In questa notizia si parla di: fratoianni - piano

M.O., Fratoianni (Avs): no a appello Tajani, piano Trump neocoloniale

Gaza, Fratoianni (Avs): Piano di Trump non è di pace, non prevede riconoscimento Stato Palestinese – Il video

Medio Oriente, Fratoianni (Avs): “No all’appello di Tajani, piano Trump neocoloniale”

fratoianni 232 piano paceGaza, Fratoianni (Avs): Piano di Trump non &#232; di pace, non prevede riconoscimento Stato Palestinese - (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Il piano di Donald Trump non è un piano di pace. Riporta msn.com

Fratoianni: Israele come Stato canaglia, dal Governo solo parole vuote e ipocrisia - (Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Noi torniamo a chiederlo qui, ora. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fratoianni 232 Piano Pace