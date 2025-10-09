Fratelli d'Italia vuole far tornare le pubblicità sessiste sulle strade

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d'Italia ha proposto di cancellare una parte del Codice della strada, inserita dal governo Draghi nel 2021, che vieta pubblicità con "messaggi sessisti", "violenti" o "discriminatori". È uno degli emendamenti di FdI al ddl Concorrenza, e sta sollevando proteste dall'opposizione e non solo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

