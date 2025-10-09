Fratelli d'Italia vuole far tornare le pubblicità sessiste sulle strade
Fratelli d'Italia ha proposto di cancellare una parte del Codice della strada, inserita dal governo Draghi nel 2021, che vieta pubblicità con "messaggi sessisti", "violenti" o "discriminatori". È uno degli emendamenti di FdI al ddl Concorrenza, e sta sollevando proteste dall'opposizione e non solo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fratelli - italia
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier
Caso Cocci, veleni in Fratelli d’Italia: Belgiorno, quella lettera non affrancata. Le indagini non si fermano
Fanpage.it. . Fratelli d’Italia ha presentato una proposta per proibire il velo integrale nei luoghi pubblici con multe fino a 3mila euro per le donne che non rispettano il divieto. La norma è stata presentata come una legge "contro il separatismo islamico" e a difes - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Calabria conferma il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Andiamo avanti. - X Vai su X
Fratelli d’Italia vuole far tornare le pubblicità sessiste sulle strade - Fratelli d'Italia ha proposto di cancellare una parte del Codice della strada, inserita dal governo Draghi nel 2021, che vieta pubblicità con "messaggi ... Lo riporta fanpage.it
Ora anche Fratelli d’Italia vuole vietare il velo islamico: multe fino a 3mila euro per chi lo indossa - FdI ha presentato una proposta di legge per vietare il velo nei luoghi pubblici con multe fino a 3mila euro. Riporta fanpage.it