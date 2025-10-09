Frankenstein | per Guillermo del Toro non è un horror ma un dramma familiare

Uno dei film più attesi del 2025, Frankenstein di Guillermo del Toro (qui la nostra recensione) promette di essere un grandioso adattamento del romanzo horror gotico di Mary Shelley, come non se ne sono mai visti prima. Con Oscar Isaac nel ruolo del dottor Victor Frankenstein e Jacob Elordi in quello del Mostro, Frankenstein è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Venezia nell’agosto 2025, riscuotendo recensioni generalmente positive. Dopo la prima nordamericana al Toronto International Film Festival e la presentazione al Busan International Film Festival, il film uscirà in sala in edizione limitata a partire dal 17 ottobre (ideale per la stagione di Halloween) prima di diventare disponibile su Netflix dal 7 novembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it