Frankenstein Junior diventa una serie TV | pilota FX con Cary Elwes regia di Taika Waititi e Mel Brooks tra i produttori

Frankenstein Junior torna in vita in versione seriale. FX ha ordinato il pilota di “Very Young Frankenstein”, una serie TV ispirata alla commedia cult di Mel Brooks ( Young Frankenstein, 1974). Il progetto, sviluppato da 20th Television per FXHulu, punta a riportare in chiave moderna il mix di parodia gotica, slapstick e citazionismo che rese immortale l’originale in bianco e nero. Gene Wilder, Teri Garr e Peter Boyle in una foto di scena di Frankenstein Junior (1974) Indice. Da Gene Wilder a Cary Elwes: il nuovo erede di Frankenstein Junior nella serie tv. Cast: tra comedy di culto e volti seriali. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
