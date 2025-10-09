Frank Carpentieri - Together forever successo per l' evento solidale a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon
Al teatro Troisi di Napoli è andata in scena, con un incredibile “sold out”, la seconda edizione della serata-evento dal titolo “Frank Carpentieri- Together forever”, il “solidarity event” organizzato dall’associazione “FrankCarpentieri7evenonlus” (presidente Romina Ranieri, moglie di Frank). 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: frank - carpentieri
https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/in-memoria-di-frank-carpentieri-evento-teatro-troisi-napoli-7e030da9-57a3-484a-bfc2-f9f57276b851.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_in-memoria-di-frank-carpentieri-evento-teatro-troisi-napoli.&wt… Serat - X Vai su X
Magda Mancuso. . IERI SERA AL FRANK CARPENTIERI TOGHETHER FORVER LA SORPRESA DI EDOARDO DE LAURENTIIS #presentatori #MagdaMancuso #FabioBrescia - facebook.com Vai su Facebook
Frank Carpentieri – Together forever: solidarity event a sostegno delle attività della “Fondazione Santobono Pausilipon” - Si terrà il 15 ottobre alle ore 21, al teatro Cilea di Napoli, la serata- Da liquidarte.it
In memoria di Frank Carpentieri - Il ricavato della vendita dei biglietti è stato devoluto in beneficenza alla Fondazione Santobono ... Secondo rainews.it