Franco Sironi il volontario monzese dei record è stato premiato

Monzatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un premio per il numero di ore dedicate nel 2024 al lavoro volontario svolto nell’ambito del monitoraggio ambientale e della sensibilizzazione della cittadinanza: è quello ottenuto dal monzese Franco Roberto Sironi nell’ambito della Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie, celebrata domenica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: franco - sironi

Fa il record di ore di volontariato: premiato - Dal 2018 al 2024 Franco Roberto Sironi ha svolto 1428 ore di attività nelle Gev di Monza ... Si legge su primamonza.it

Cerca Video su questo argomento: Franco Sironi Volontario Monzese