Francia nello sprofondo previsto il peggior deficit dell’Eurozona nel 2026 I mercati temono l’instabilità di Parigi

Secoloditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più solo che mai davanti ad una delle crisi più laceranti della storia della Quinta Repubblica francese. Dopo il ritiro del premier dimissionario, Sébastien Lecornu, in una diretta su France 2 seguita da 7 milioni di telespettatori, la palla è tornata nel campo del presidente, Emmanuel Macron. Che si è impegnato a nominare entro venerdì sera un nuovo capo del governo per scongiurare la prospettiva di urne anticipate. Opzione, quest’ultima, invocata dal Rassemblement National (Rn), strafavorito nei sondaggi in caso di ritorno alle urne, e dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

francia nello sprofondo previsto il peggior deficit dell8217eurozona nel 2026 i mercati temono l8217instabilit224 di parigi

© Secoloditalia.it - Francia nello sprofondo, previsto il peggior deficit dell’Eurozona nel 2026. I mercati temono l’instabilità di Parigi

In questa notizia si parla di: francia - sprofondo

La Francia ha il peggiore buco di bilancio dell'Eurozona - Un buco di bilancio che nessuna maggioranza in Parlamento sembra in grado di sanare. Secondo tg24.sky.it

Francia, crisi senza fine: avrà il peggior deficit dell'Eurozona nel 2026 - Turbolenze economiche per Emmanuel Macron: spread oltre 87 punti, rischio paralisi istituzionale ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Sprofondo Previsto Peggior