Francia nello sprofondo previsto il peggior deficit dell’Eurozona nel 2026 I mercati temono l’instabilità di Parigi
Più solo che mai davanti ad una delle crisi più laceranti della storia della Quinta Repubblica francese. Dopo il ritiro del premier dimissionario, Sébastien Lecornu, in una diretta su France 2 seguita da 7 milioni di telespettatori, la palla è tornata nel campo del presidente, Emmanuel Macron. Che si è impegnato a nominare entro venerdì sera un nuovo capo del governo per scongiurare la prospettiva di urne anticipate. Opzione, quest’ultima, invocata dal Rassemblement National (Rn), strafavorito nei sondaggi in caso di ritorno alle urne, e dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: francia - sprofondo
L’ennesima drammatica crisi di governo sotto Macron e gli assurdi progetti di partiti e sindacati per una legge sul fine vita e per cambiare il nome alle vacanze di Natale (di Rodolfo Casadei) https://www.tempi.it/francia-crisi-governo-eutanasia-feste-laiche/ - facebook.com Vai su Facebook
Crisi senza precedenti in Francia: Lecornu si dimette dopo 14 ore dal governo. Macron cerca soluzioni in 48 ore mentre la V Repubblica sprofonda nella crisi. Domani con @battgirl74 su @Radio3tweet alle 11 https://raiplaysound.it/programmi/radio3mondo… - X Vai su X
La Francia ha il peggiore buco di bilancio dell'Eurozona - Un buco di bilancio che nessuna maggioranza in Parlamento sembra in grado di sanare. Secondo tg24.sky.it
Francia, crisi senza fine: avrà il peggior deficit dell'Eurozona nel 2026 - Turbolenze economiche per Emmanuel Macron: spread oltre 87 punti, rischio paralisi istituzionale ... Lo riporta msn.com