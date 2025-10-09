Francia Macron le tenta tutte | entro domani sera il nuovo Primo mininstro
Sembra tentarle proprio tutte il Presidente francese Emmanuel Macron pur di non ridare la parola agli elettori. Mercoledì sera, al termine delle 48 ore concesse al dimissionario Sebastién Lecornu per tentare di trovare una maggioranza, quest’ultimo ha riferito al Presidente Macron che «la maggioranza dei deputati è contraria allo scioglimento» dell’Assemblea Nazionale; secondo quanto riportato da Le Figaro esisterebbe quindi «una piattaforma di stabilità, e un possibile percorso per l’adozione di un bilancio entro il 31 dicembre». Altre 48 ore per il nuovo Primo ministro. Lecornu, che detiene ora il non invidiabile record per il più breve mandato da Primo ministro (27 giorni), ha dichiarato ieri in un’intervista rilasciata al canale France 2 che la «maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale» è contraria al suo scioglimento e alla conseguente convocazione di nuove elezioni, assicurando che pertanto vi sono le condizioni affinché il presidente Macron nomini un nuovo capo del governo nelle prossime 48 ore. 🔗 Leggi su Panorama.it
