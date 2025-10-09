Francia Dombrovskis | servono misure consistenti su conti 2026
Roma, 9 ott. (askanews) – La Francia deve adottare “consistenti misure” sul risanamento dei conti pubblici per centrare gli obiettivi fissati sul prossimo anno e “speriamo” che, una volta chiarita la situazione del governo, “sarà in condizioni di intervenire con misure necessarie per crescita e finanze pubbliche sostenibili”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. “Ho avuto un primo incontro con il ministro Roland Lescure per discutere della situazione politica e dei prossimi passi, così come del lavoro sulla preparazione del bilancio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
