Francia cronaca di una infinita crisi annunciata
Nuova scossa nella scena politica francese. Il presidente Emmanuel Macron nominerà, entro domani, un nuovo primo ministro, in un ulteriore tentativo per contenere la crisi politica del Paese. La decisione arriva dopo i negoziati portati avanti da Sébastien Lecornu con le principali forze politiche del Paese, come da richiesta di Macron. Non ci saranno, per ora, elezioni anticipate, nonostante le pressioni della destra francese. Dopo due giorni di intense conversazioni, Lecornu – alleato di centro di Macron – ha dichiarato che “c’è una maggioranza assoluta nell’Assemblea che rifiuta un nuovo scioglimento” e vuole l’approvazione di un bilancio entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: francia - cronaca
Tg2000, 19 settembre 2025 - ore 8:30 https://www.play2000.it/detail/51?episode_id=22379&season_id=869 #19settembre #Ucraina #Kiev #Russia #Medioriente #Israele #Gaza #Palestina #cronaca #irpef #Francia #PapaLeoneXIV #sport #Play2000 Tg200 - facebook.com Vai su Facebook
In Francia danno continui calci alla lattina (Macron rifiuta di accettare l’inevitabile), ma il redde rationem - ossia il taglio dei salari - non potrà essere evitato. E con la Germania che non ricopre più il ruolo di custode dei conti europei e di ancora dei rendimenti, il - X Vai su X
Francia, cronaca di una (infinita) crisi annunciata - Il presidente Emmanuel Macron nominerà, entro domani, un nuovo primo ministro, in un ulteriore tentativo per contenere la crisi politica del Paese. formiche.net scrive
###Francia: rendimento OaT si allinea a BTp, occhi su crisi politica e agenzie rating - FOCUS - Nel giorno della formalizzazione della nuova crisi di governo in Francia il costo del finanziamento del debito francese si e' sostanzialmente allineato a ... Da ilsole24ore.com