Nuova scossa nella scena politica francese. Il presidente Emmanuel Macron nominerà, entro domani, un nuovo primo ministro, in un ulteriore tentativo per contenere la crisi politica del Paese. La decisione arriva dopo i negoziati portati avanti da Sébastien Lecornu con le principali forze politiche del Paese, come da richiesta di Macron. Non ci saranno, per ora, elezioni anticipate, nonostante le pressioni della destra francese. Dopo due giorni di intense conversazioni, Lecornu – alleato di centro di Macron – ha dichiarato che “c’è una mag­gio­ranza asso­luta nell’Assem­blea che rifiuta un nuovo scio­gli­mento” e vuole l’approvazione di un bilancio entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Formiche.net

Francia, cronaca di una (infinita) crisi annunciata