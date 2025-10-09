Francia cosa succede ora | dal nuovo premier alle elezioni tutte le ipotesi
Con le dimissioni di Sébastien Lecornu, che ha lasciato l’incarico di primo ministro il 6 ottobre dopo appena 27 giorni a Matignon e meno di 24 ore dopo aver presentato il suo governo ( il più breve della Quinta Repubblica ), la Francia è precipitata in una nuova crisi politica, che sta mettendo in seria difficoltà il presidente Emmanuel Macron. Dal nuovo premier alle elezioni anticipate (anche presidenziali), tutte le ipotesi sul tavolo. Lecornu ha detto che presto Macron nominerà un nuovo premier. Sebastien Lecornu (Ansa). Lecornu, ospite del telegiornale delle 20 di France 2, l’8 ottobre ha smentito le voci su una sua riconferma, affermando di aver «completato la sua missione» e aggiungendo che Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro in pectore «entro le prossime 48 ore». 🔗 Leggi su Lettera43.it
