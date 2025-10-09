Francia altre 48 ore per un nuovo primo ministro
Per Sébastien Lecornu c’è una strada possibile, c’è una «possibilità di compromesso» e quindi non è opportuno convocare elezioni anticipate. Il primo ministro dimissionario, incaricato da Emmanuel Macron di una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Gaza, nuovo stop alle trattative. Gli Usa: «Hamas non è seria» | Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina»
La Ligue1 in Francia a prezzi stracciati sul nuovo canale della Lega: offerta a 10 euro al mese, poi 15 (Le Parisien)
