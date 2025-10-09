Franchi tiratori e caos all' Ars la maggioranza a pezzi sulla manovra quater

Sulla manovra quater da 241 milioni di euro si sta consumando la crisi politica nella maggioranza. La spaccatura tra Fratelli d'Italia e il resto della coalizione (ovvero Fi, Dc e Lega) rimasta fedele a Renato Schifani si è palesata al momento del voto segreto. E il governo è uscito a pezzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

