Franchi tiratori e caos all' Ars la maggioranza a pezzi sulla manovra quater
Sulla manovra quater da 241 milioni di euro si sta consumando la crisi politica nella maggioranza. La spaccatura tra Fratelli d'Italia e il resto della coalizione (ovvero Fi, Dc e Lega) rimasta fedele a Renato Schifani si è palesata al momento del voto segreto. E il governo è uscito a pezzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Editoria, Schifani: «A settembre ripresenteremo la norma. Grave atteggiamento di opposizione e franchi tiratori»
Ilaria Salis si salva (per ora) sulla revoca dell'immunità. Franchi tiratori nel Ppe
Voto segreto e franchi tiratori bloccano la revoca dell’immunità a Salis: la battaglia continua in plenaria
Ci sarebbero stati circa 15-20 franchi tiratori che hanno votato contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo #Nordio, Matteo #Piantedosi e Alfredo #Mantovano per il caso #Almasri - X Vai su X
ARS, FDI TRA I FRANCHI TIRATORI DELLA MANOVRA IN SICILIA. A seguito della bocciatura col voto segreto di tre articoli sui primi 9 votati in Assemblea regionale sotto i colpi di 17 franchi tiratori del Centrodestra che hanno votato assieme a Pd e M5s, il pre - facebook.com Vai su Facebook
Ars, il governo ancora sotto per i franchi tiratori del centrodestra: la manovra quater a pezzi - Dopo le tre sonore bocciature di articoli chiave della manovra quater andate in scena prima dell’ora di pranzo, al pomeriggio il governo è andato Ko sotto i colpi dei ... Si legge su mondopalermo.it
Manovra quater in stallo, franchi tiratori tra le file di FI e FDI: governo pronto a ritirare alcuni articoli - Clima infuocato, un valore totale di 240 milioni di euro e un complessivo di 54 articoli: più che una variazione di bilancio il testo appare più vicino ad una vera e propria Finanziaria ... Lo riporta ilsicilia.it