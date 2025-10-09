Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano sotto i riflettori | red carpet e sorrisi a Roma
C’è un equilibrio perfetto tra eleganza e complicità in quella foto che li ritrae abbracciati, con un sorriso appena accennato ma pieno di intesa. Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a farsi vedere insieme, e lo fanno nel modo più naturale possibile: sul red carpet romano della premiere di Roast in Peace, il nuovo comedy show di Prime Video condotto da Michela Giraud. L’ex capitano della Roma, protagonista del programma, e la compagna hanno calcato il tappeto blu fianco a fianco, con la serenità di chi non ha bisogno di ostentare. Una rara uscita di coppia, dunque, che ha subito attirato l’attenzione dei fotografi e dei fan, curiosi di rivederli insieme dopo mesi di silenzio. 🔗 Leggi su Dilei.it
