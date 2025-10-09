Francesco 14 anni malato di cancro e curato con l’arnica | i genitori a processo
Francesco è morto nel 2024 a 14 anni a Costabissara nel Vicentino a causa di un osteosarcoma. I suoi genitori andranno a processo il 21 ottobre con l’accusa di omicidio con dolo eventuale. Secondo il pubblico ministero Paolo Fietta hanno ritardato esami e cure del figlio. L’indagine nasce dalla segnalazione di una vicina di casa ai servizi sociali di Dueville, dove abitavano i nonni di Francesco e il ragazzino era stato trasferito. Francesco, il sarcoma e la “cura” di Hamer. Il 31 marzo 2023 la donna dice ai servizi sociali che Francesco viene curato solo con l’arnica. Lei ha un figlio che è stato sottoposto con successo a chemioterapia. 🔗 Leggi su Open.online
