Francesca Fagnani nei guai litiga furiosamente in strada | così non l’avete mai vista
Una scena inaspettata quella che ha visto protagonista Francesca Fagnani nel cuore di Roma. La giornalista e conduttrice di Belve, conosciuta per la sua calma glaciale anche durante le interviste più taglienti, questa volta è finita al centro di un acceso battibecco in pieno giorno. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Fagnani sarebbe stata sorpresa dalla polizia municipale mentre discuteva animatamente per una multa in via del Portico d’Ottavia, in piena ZTL. Un episodio che ha subito fatto discutere, anche perché mostra un lato decisamente diverso della giornalista romana, finora mai vista in queste circostanze pubbliche. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: francesca - fagnani
Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime
Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione
Belve, la sorpresa di Francesca Fagnani: Barbara D’Urso tra le prime ospiti della nuova stagione?
Secondo nostre fonti, i nomi degli ospiti di #Belve precedente comunicati (D’Urso, Bonolis, Rocío, Mammucari e Fognini) corrispondono al vero. Per il momento saranno loro a rispondere alle domande di Francesca Fagnani. Invece dovrebbe esser - X Vai su X
Secondo indiscrezioni, sarebbero loro le prime ospiti di Francesca Fagnani che torna il 28 ottobre su Rai2 con una nuova edizione del suo celebre programma di interviste - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fagnani versione “belva”: lite infuocata per strada, cosa è successo - Francesca Fagnani litiga con la municipale a Roma per una multa in Ztl: la conduttrice di Belve beccata durante la sfuriata. Come scrive donnaglamour.it
Guai per Francesca Fagnani, la conduttrice litiga con la municipale (interviene anche un portiere) - La giornalista presto tornerà con Belve su Rai2, intanto però è stata paparazzata - Scrive today.it