Una scena inaspettata quella che ha visto protagonista Francesca Fagnani nel cuore di Roma. La giornalista e conduttrice di Belve, conosciuta per la sua calma glaciale anche durante le interviste più taglienti, questa volta è finita al centro di un acceso battibecco in pieno giorno. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Fagnani sarebbe stata sorpresa dalla polizia municipale mentre discuteva animatamente per una multa in via del Portico d’Ottavia, in piena ZTL. Un episodio che ha subito fatto discutere, anche perché mostra un lato decisamente diverso della giornalista romana, finora mai vista in queste circostanze pubbliche. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Fagnani nei guai, litiga furiosamente in strada: così non l’avete mai vista