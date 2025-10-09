Francesca Fagnani e la lite per la multa con la vigilessa di Roma | Ha smorzato la tensione con dolcezza

Davanti alla vigilessa è diventata una ‘belva’ (si scherza, eh). Stando alla foto, una paparazzata del settimanale Oggi, quantomeno ‘discuteva animatamente’. Chi non ha vissuto o visto la stessa scena almeno una volta nella vita? “Devo sanzionarla perché non ha esposto il tagliando”. “Ma ce l’ho, guardi, ho solo dimenticato di metterlo sul cruscotto”. “Il codice della strada non ammette ignoranza.”. “Ignorante, sarà lei!”. Scene da un pandemonio nel traffico. Come in una gag di Aldo, Giovanni e Giacomo, ecco. La protagonista di questa storiella arrivata dalle strade di Roma è Francesca Fagnani, 48 anni, giornalista, scrittrice e conduttrice di Belve su Rai 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francesca Fagnani e la lite per la multa con la vigilessa di Roma: “Ha smorzato la tensione con dolcezza”

