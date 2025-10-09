Francesca Fagnani e la lite in strada con la vigilessa | cos' è successo

“La belva, di colpo, è diventata un agnellino”, scrive Oggi che coglie in flagrante Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, mentre discute con una vigilessa. Il motivo della contestazione? Una multa, pare per aver parcheggiato l’auto in una zona vietata. In base a quanto diffuso, il veicolo della giornalista si trovava fermo al Ghetto di Roma, all’interno della Ztl, quando è intervenuta l’autorità locale. Secondo quanto riportato dal settimanale, pare che la giornalista abbia avuto una lunga discussione con la vigilessa, per evitare che le venisse fatta la multa, ma sembra che non avesse l’autorizzazione per poter sostare lì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Francesca Fagnani e la lite in strada con la vigilessa: cos'è successo

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani

Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime

Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione

Belve, la sorpresa di Francesca Fagnani: Barbara D’Urso tra le prime ospiti della nuova stagione?

Secondo nostre fonti, i nomi degli ospiti di #Belve precedente comunicati (D’Urso, Bonolis, Rocío, Mammucari e Fognini) corrispondono al vero. Per il momento saranno loro a rispondere alle domande di Francesca Fagnani. Invece dovrebbe esser - X Vai su X

Secondo indiscrezioni, sarebbero loro le prime ospiti di Francesca Fagnani che torna il 28 ottobre su Rai2 con una nuova edizione del suo celebre programma di interviste - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Fagnani versione “belva”: lite infuocata per strada, cosa è successo - Francesca Fagnani litiga con la municipale a Roma per una multa in Ztl: la conduttrice di Belve beccata durante la sfuriata. donnaglamour.it scrive

Francesca Fagnani e la lite in strada con la vigilessa: cos'è successo - Ma, nonostante il lungo litigio, di cui Oggi pubblica le foto, alla fine la multa è rimasta e Francesca Fagnani si è trovata costretta a dover parcheggiare la macchina altrove. Come scrive msn.com