Francesca Chillemi è mamma nata in segreto Amelia Smeralda

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta: sarebbe nata in gran segreto la figlia avuta col compagno Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori. La piccola sarebbe nata prematura e i neo genitori l’avrebbero chiamata Amelia Smeralda. Francesca Chillemi è diventata mamma: l’indiscrezione. Già lo scorso luglio Francesca Chillemi aveva annunciato che la sua era “ una gravidanza un po’ delicata “, tanto che su indicazione dei medici aveva dovuto rinunciare ad alcuni impegni lavorativi per osservare il riposo più assoluto. Da allora l’attrice è sparita dalla scena pubblica e ha vissuto gli ultimi mesi nel riserbo più assoluto. 🔗 Leggi su Dilei.it

