Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta: sarebbe nata in gran segreto la figlia avuta col compagno Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori. La piccola sarebbe nata prematura e i neo genitori l’avrebbero chiamata Amelia Smeralda. Francesca Chillemi è diventata mamma: l’indiscrezione. Già lo scorso luglio Francesca Chillemi aveva annunciato che la sua era “ una gravidanza un po’ delicata “, tanto che su indicazione dei medici aveva dovuto rinunciare ad alcuni impegni lavorativi per osservare il riposo più assoluto. Da allora l’attrice è sparita dalla scena pubblica e ha vissuto gli ultimi mesi nel riserbo più assoluto. 🔗 Leggi su Dilei.it
Francesca Chillemi e Stefano Rosso, separazione: ecco a chi verrà affidata la bambina
Separazione Francesca Chillemi e Stefano Rosso, la figlia Rania di 9 anni passerà metà settimana con la mamma e metà col papà, vivrà a Milano
“Francesca Chillemi è mamma, nata in segreto Amelia Smeralda” - Sarebbe nata la figlia di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi: le indiscrezioni sull’arrivo della bimba in gran segreto ... Secondo dilei.it
Francesca Chillemi incinta, la mamma: «Non mi aspettavo di diventare nonna adesso, mia figlia non è più una ragazzina» - Ma è ancora un amico della coppia che confida al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini che Francesca prima di incontrare Eugenio non stava vivendo un momento felice. Secondo leggo.it