Francesca Albanese | Rinnovo la mia stima alla senatrice Segre non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il mio commento al Tg1 per chiarire, ancora una volta, le ragioni della mia decisione di lasciare la puntata di In Onda. Spero vivamente che ora ci si possa dedicare a fare in modo che l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza sia veicolo di pace vera e dignitosa per tutti». Con un video e una richiesta su X Francesca Albanese, la relatrice speciale Onu torna sulla questione Liliana Segre. Recentemente in un’intervista Albanese aveva dichiarato che la senatrice a vita, scampata all’Olocausto, non era lucida sulla questione del genocidio in corso a Gaza. Segre ha sempre condannato la situazione nella Striscia, precisando però le dovute cautele sull’uso del termine “genocidio”. 🔗 Leggi su Open.online

