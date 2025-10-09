In un video inviato al Tg1, Francesca Albanese rinnova la sua stima a Liliana Segre e spiega perché ha lasciato lo studio di In Onda quando è stata nominata la senatrice a vita sul tema del genocidio. “Il mio commento al Tg1 per chiarire, ancora una volta, le ragioni della mia decisione di lasciare la puntata di In Onda. Spero vivamente che ora ci si possa dedicare a fare in modo che l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza sia veicolo di pace vera e dignitosa per tutti” ha scritto nella didascalia del filmato la Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati. Il mio commento al @Tg1Rai per chiarire, ancora una volta, le ragioni della mia decisione di lasciare la puntata di @InOndaLa7. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Francesca Albanese: “Rinnovo la mia stima a Liliana Segre, non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome” | VIDEO