Francesca Albanese | Rinnovo la mia stima a Liliana Segre non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome | VIDEO
In un video inviato al Tg1, Francesca Albanese rinnova la sua stima a Liliana Segre e spiega perché ha lasciato lo studio di In Onda quando è stata nominata la senatrice a vita sul tema del genocidio. “Il mio commento al Tg1 per chiarire, ancora una volta, le ragioni della mia decisione di lasciare la puntata di In Onda. Spero vivamente che ora ci si possa dedicare a fare in modo che l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza sia veicolo di pace vera e dignitosa per tutti” ha scritto nella didascalia del filmato la Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati. Il mio commento al @Tg1Rai per chiarire, ancora una volta, le ragioni della mia decisione di lasciare la puntata di @InOndaLa7. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"
Francesca Albanese, il delirio dell'attivista: "Finirà sui libri di storia"
.@paolomieli: "Il Fatto Quotidiano non da in prima pagina la notizia dell'accordo per la pace a Gaza. Forse non gli va giù ora che si stava creando un movimento filo palestinese con tanto di riconoscimenti a Francesca Albanese, manifestazione, flotilla. O forse - X Vai su X
Quel gran figaccione e genio contemporaneo di Gasparri continua a insultare Francesca Albanese e i manifestanti pro Palestina. Cito dalla pagina Instagram il_robespierre. “Alla semplice richiesta di chiarire la questione della presenza del Mossad (a Udine), - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese: “Rinnovo la mia stima a Liliana Segre, non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome” | VIDEO - "Non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome": le parole della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati ... Come scrive tpi.it
Francesca Albanese: «Rinnovo la mia stima alla senatrice Segre, non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome» – Il video - Il chiarimento della relatrice speciale Onu su X: «Così si svia il dibattito su genocidio, dalla normativa vigente, dall'analisi legale, che dovrebbero guidare il dibattito stesso». Si legge su msn.com