Francesca Albanese in tilt dopo la pace | I palestinesi non devono negoziare
Dopo le passerelle nelle manifestazioni e anche su qualche palco, Francesca Albanese oggi deve fare i conti con l'accordo di pace che è stato siglato tra Hamas e Israele. La relatrice all'Onu è tra le più accese antisioniste, al punto che al sindaco di Reggio Emilia è bastato citare gli ostaggi israeliani nelle mani dei tagliagole di Hamas per indispettire la Albanese. Insomma, in questi ultimi tempi la Albanese è diventata un simbolo di quella galassia che ha dimenticato il 7 ottobre e gli orrori dei miliziani di Hamas. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44468991 E così, in collegamento con 4 di Sera, spiega la sua posizione alla luce del patto raggiunto questa mattina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"
Francesca Albanese, il delirio dell'attivista: "Finirà sui libri di storia"
No alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - Firma la petizione! https://chng.it/2qqXHZbpyg via @ChangeItalia - X Vai su X
A PROPOSITO DI FRANCESCA ALBANESE Questo paese è davvero fantastico: è pieno di mer*a, però si incarognisce quando qualcuno ha successo perché osa dire con nettezza ciò che pensa, e quel che dice (ulteriore aggravante) è pure democratico, acc - facebook.com Vai su Facebook
Altra pagliacciata in tv: anche Francesca Albanese abbandona lo studio (dopo aver sentito citare la Segre) - La relatrice Onu, grande Sacerdotessa Pro Pal, è scappata via appena ha sentito citare la senatrice avita testimone della Shoah sul termine genocidio ... Da tag24.it
Francesca Albanese: “Rinnovo la mia stima a Liliana Segre, non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome” | VIDEO - "Non mi sono alzata per lei ma per l’uso strumentale del suo nome": le parole della Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati ... Lo riporta tpi.it