Francesca Albanese e la cittadinanza di Bologna la comunità ebraica contro E il sindaco | ha fatto sciovoloni

Bologna, 9 ottobre 2025 – “ Francesca Albanese ha raccolto questo tipo di onore, definendo i terroristi soggetti che meritano comprensione ”. Così il presidente della comunità ebraica bolognese Daniele De Paz sulla delibera del consiglio comunale di Bologna di conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La comunità ebraica: scelta incomprensibile. Tutto questo “lunedì”, continua De Paz, “ alle porte del 7 ottobre ”: “Un’ulteriore riprova del fatto che manca la volontà di mettere pace tra le persone – continua il presidente della comunità ebraica cittadina -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesca Albanese e la cittadinanza di Bologna, la comunità ebraica contro. E il sindaco: ha fatto sciovoloni

