Roma, 9 ott. (askanews) - "Se dovessi trovare un messaggio nella mia arte, potrebbe essere 'immagina il futuro'", dice l'artista giapponese Keita Miyazaki, arrivato a Roma per inaugurare la sua personale al Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, aperta ai visitatori fino al 2 novembre. "The Eternal Duality - Là dove scorre l'acqua, tra storia e rinascita" è l'esposizione site-specific - curata da Pier Paolo Scelsi con la co-curatela di Ilaria Cera (Crea) e la direzione artistica di Riccardo Freddo (Rosenfeld Gallery) - pensata in dialogo con l'architettura del Ninfeo e con l'acqua che qui è tornata a scorrere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fragilità e rinascita, l'arte di Miyazaki al Ninfeo di Villa Giulia