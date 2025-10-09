Foto e autografi con Alessandro Borghi | sala piena all' Eden per Testa o Croce

Arezzonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biglietti esauriti e sala piena al Cinema Eden per la prima proiezione del film Testa o Croce. A presentarlo ad Arezzo, città che ha ospitato una parte delle riprese, il protagonista, l'attore Alessandro Borghi con i due registi Rigo De Righi e Matteo Zoppis. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autografi - alessandro

Alessandro Borghi, 'sono il meno macho dei cowboy' - Prendete i personaggi di John Ford e Sergio Leone, l'epopea della frontiera americana e dimenticateli, piuttosto c'entra Trinità con Terence Hill, pistolero che non farebbe male a una mosca. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Autografi Alessandro Borghi