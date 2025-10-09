FOTO Academy Juve Stabia un primo compleanno tra sogni ed emozioni
Tempo di lettura: 3 minuti Un compleanno da festeggiare per un traguardo importante e, per certi versi, insperato. L’Academy Juve Stabia spegne la prima candelina e lo fa a Cercola in una festa nella quale erano presenti circa 350 piccoli giocatori che hanno avuto l’opportunità di trovarsi fianco a fianco con i propri beniamini, quelli che si stanno giocando la gloria nel campionato di Serie B. A capo di questa delegazione il presidente Langella, fresco di cessione della maggioranza al gruppo Brera Holdings. Per il massimo dirigente è stato un momento emozionante, anche perchè si tratta della persona che, in sei anni, ha costruito quella che è la Juve Stabia attuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
