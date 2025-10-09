Foti | Accordo di pace? Riconosciamo il merito al Presidente Trump ora bisogna andare avanti – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Innanzi tutto bisogna andare avanti, ma è un segnale molto importante che ha messo fine a una situazione esplosiva. Il risultato è storico. Occorre riconoscere al presidente Trump di aver fatto un lavoro nell'indifviduazione dei 20 punti che hanno prodotto degli aspetti positvi. Per arrivare ai due popoli e due Stati bisogna arrivare a condizione di convivenza pacifica. Alcuni ministri di Netanyahu non sono d'accordo? Possono sempre dimettersi" così il Ministro Foti,. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
