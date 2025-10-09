Foti | Accordo di pace? Riconosciamo il merito al Presidente Trump ora bisogna andare avanti – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Innanzi tutto bisogna andare avanti, ma è un segnale molto importante che ha messo fine a una situazione esplosiva. Il risultato è storico. Occorre riconoscere al presidente Trump di aver fatto un lavoro nell'indifviduazione dei 20 punti che hanno prodotto degli aspetti positvi. Per arrivare ai due popoli e due Stati bisogna arrivare a condizione di convivenza pacifica. Alcuni ministri di Netanyahu non sono d'accordo? Possono sempre dimettersi" così il Ministro Foti,. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foti - accordo

Dazi, Foti: “Trump minacciava il 30%, l’accordo rafforzerà le relazioni transatlantiche. Ora la Ue si dia una mossa”

Foti: Accordo di pace? "Riconosciamo il merito al Presidente Trump, ora bisogna andare avanti" - (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Innanzi tutto bisogna andare avanti, ma è un segnale molto importante che ha messo fine a una situazione esplosiva. Lo riporta quotidiano.net

Foti: “Da Mosca toni inaccettabili, non sembra volere una pace giusta” - Dopo quattro decenni di conflitto, Azerbaijan e Armenia hanno sottoscritto un accordo di pace proprio da ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Foti Accordo Pace Riconosciamo