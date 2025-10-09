Foschi segreti 2 La crioterapia di Conte e Cuperlo l’apparizione di madonna Marta a Montecitorio la preoccupazione economica per Francesca Albanese

Gianni Cuperlo sembra il personaggio politico del momento nel campo largo del centrosinistra. Mercoledì 8 ottobre lo ha voluto al tavolo con lei all’ora di pranzo la segretaria del Pd, Elly Schlein, che per un ora ha parlato fitto fitto con lui delle grandi questioni del momento. Giovedì 9 ottobre mentre tutti erano in aula poco dopo l’ora di pranzo è stato rapito invece dal leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che lo ha portato nel cortile di Montecitorio sedendo poi con lui sulla simbolica panchina rossa contro la violenza sulle donne che volle installare lì l’allora presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi è il candidato governatore del campo largo nelle regionali in Campania. 🔗 Leggi su Open.online