forza italia brindisi finale stasera in piazza anfiteatro

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evento di chiusura della campagna elettorale in piazza Anfiteatro per Forza Italia. L'appuntamento è per stasera alle 21.15 all'Osteria del Podere per un brindisi offerto dal partito in vista delle elezioni regionali della Toscana di domenica e lunedì. All'appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza saranno presenti la capolista onorevole Deborah Bergamini insieme agli altri candidati: Carlo Bigongiari, Romina Mariotti, Giovanni Minniti, Marzia Lucchesi, Niccolò Alberti, Luca Bianchi e Laura Lucchesi. "Quello di Forza Italia rappresenta un impegno concreto per portare al centro dell'agenda politica i valori del buon governo, della libertà, dello sviluppo economico e della tutela del territorio - si legge in una nota -.

