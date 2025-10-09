Forza Italia Avellino sostiene candidatura di Cirielli | Saremo il traino della coalizione

Sì è tenuta ieri sera all’Hotel Belsito di Avellino la riunione del direttivo provinciale di Forza Italia, allargata a sindaci ed amministratori. Un confronto lungo e articolato dal quale è innanzitutto emerso unanime e convinto sostegno alla candidatura del vice ministro degli Esteri, Edmondo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it