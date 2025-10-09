Forti boati oggi a Ravenna e Forlì paura in Romagna | cos’è successo

Forlì, 9 ottobre 2025 – Due fortissimi boati hanno (letteralmente) scosso diverse zone della Romagna nel pomeriggio di oggi, pochi minuti dopo le 15. Rumori che hanno spaventato molti forlivesi e ravennati per esempio, al punto che sono stati in tanti ad affacciarsi alle finestre o, addirittura, a uscire in strada. A quanto pare i due boati consecutivi sono dovuti a due aerei militari che, durante un'esercitazione, avrebbero superato la barriera del suono. Si tratta di un fenomeno che avviene con l'accumulazione di onde sonore in un cono d'aria compressa, le quali poi generano l'onda d'urto che viene percepita al suolo come un potente 'boom sonico' o come una forte esplosione, mentre il pilota a bordo dell'aereo non percepisce nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna: cos’è successo

