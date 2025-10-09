Forte boato come una esplosione | paura in Toscana cosa è successo
Arezzo, 9 ottobre 2025 – Paura nel primo pomeriggio di giovedì 9 ottobre: un forte boato ha fatto tremare i vetri e ha allarmato centinaia di persone tra Toscana ed Emilia-Romagna. Il rumore improvviso, simile a un’esplosione, è stato avvertito in gran parte del territorio aretino — dal Casentino fino alla città di Arezzo e alle frazioni di Quarata — ma anche oltre i confini regionali, in Emilia-Romagna, dove segnalazioni sono arrivate da Forlì, Ravenna e Faenza. L'allarme. In molti si sono riversati sui social per capire cosa stesse accadendo: in pochi minuti sono comparsi decine di post e commenti di cittadini che parlavano di “un tuono fortissimo ” o di “una scossa d’aria che ha fatto tremare i muri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
