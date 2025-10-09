Fornovo ripartiti i lavori alla scuola dell’infanzia con la nuova ditta | il Comune potrà recuperare fino a 100mila euro
Fornovo. Dopo i rallentamenti legati alla precedente impresa appaltatrice, sono ripresi a pieno ritmo i lavori per la nuova scuola dell’infanzia parte integrante del nuovo polo scolastico in corso di realizzazione all’imbocco del paese. Il Comune punta a completare l’asilo entro settembre 2026, con la conclusione dell’intervento complessivo prevista, invece, per il mese di dicembre dello stesso anno. “Durante l’estate abbiamo lavorato intensamente – spiega il sindaco Fabio Carminati -: a giugno abbiamo scelto la nuova impresa, a luglio abbiamo completato le pratiche per il subentro e a settembre siamo ripartiti in modo deciso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: fornovo - ripartiti
Scuola Carpignola, ripartiti i lavori - Terminate le lezioni, nell’istituto sono iniziati lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Secondo ilrestodelcarlino.it
Lavori finiti alla scuola Di Marzio: a Poggio Fidoni si torna nelle aule - Al suono della campanella del prossimo anno scolastico i bambini della “Di Marzio” potranno finalmente rientrare nella loro scuola di Piani di Poggio Fidoni. Si legge su ilmessaggero.it