Fornisca i documenti per favore | automobilista prima litiga e poi picchia Polizia Locale

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foligno, ancora una volta, un esponente delle forze dell'ordine è stato picchiato e gettato a terra da un automobilista: il fatto è avvenuto in piazza della Pace durante un normale controllo delle persone che si stavano muovendo sulle strade della città della Quintana; una strategia che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fornisca - documenti

Cerca Video su questo argomento: Fornisca Documenti Favore Automobilista