Modena, 9 ottobre 2025 – “Aggredita brutalmente dal datore di lavoro”: è quanto sarebbe accaduto, secondo la denuncia pubblica della Cgil dove si fa riferimento anche all’intervento dei carabinieri, in una nota azienda edile di Formigine. Presunta vittima una impiegata 32enne che avrebbe subito la violenza dopo aver risposto al datore di lavoro di aver terminato l’orario e di adempiere l’indomani alla compilazione e invio telematico di documenti che lo stesso le aveva appena richiesto. Segnala il sindacato: “L’accaduto le ha procurato quattro giorni di prognosi per infortunio dopo essere stata medicata al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Formigine, la Cgil: “Dipendente aggredita dal datore di lavoro”