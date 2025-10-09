Formazioni ufficiali USA Italia U20 | ci sono due giocatori dell’Inter! Le scelte di Nunziata
Inter News 24 Formazioni ufficiali USA Italia U20: ci sono due giocatori dell’Inter! Le scelte del commissario tecnico Nunziata per il match del Mondiale. È una notte decisiva per l’ Italia Under 20, che sfida i pari età degli Stati Uniti per conquistare un posto nei quarti di finale del Campionato del Mondo in corso in Cile. Per questo fondamentale ottavo di finale, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione, dando fiducia a due dei talenti più promettenti del panorama nazionale. Scendono infatti in campo dal primo minuto due giovani di proprietà del club meneghino: l’attaccante Mattia Mosconi e l’attaccante Jamal Iddrissou ( il quale ha rilasciata un’intervista oggi ). 🔗 Leggi su Internews24.com
Italia-Usa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo essersi qualificata seconda nel girone D, alle spalle dell'Argentina ed eliminando Australia e Cuba, l'Italia Under 20 affronta gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Si legge su sport.sky.it
USA-Italia U20, le formazioni ufficiali: dal 1' il bianconero Okoro - Alvin Okoro, calciatore della Juventus Next Gen, partirà dal 1' nel match tra Stati Uniti e Italia U20, valido per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Lo riporta tuttojuve.com