Formazioni ufficiali USA Italia U20 | ci sono due giocatori dell’Inter! Le scelte di Nunziata

È una notte decisiva per l' Italia Under 20, che sfida i pari età degli Stati Uniti per conquistare un posto nei quarti di finale del Campionato del Mondo in corso in Cile. Per questo fondamentale ottavo di finale, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione, dando fiducia a due dei talenti più promettenti del panorama nazionale. Scendono infatti in campo dal primo minuto due giovani di proprietà del club meneghino: l'attaccante Mattia Mosconi e l'attaccante Jamal Iddrissou ( il quale ha rilasciata un'intervista oggi ).

