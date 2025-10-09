Formazioni ufficiali Stati Uniti Italia Under 20 | la scelta sui bianconeri Okoro e Verde per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale di categoria

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Stati Uniti Italia Under 20: tutti i dettagli sulle scelte di Nunziata per l’importante match. È il momento della verità, la fase in cui non sono più ammessi errori. L’ Italia Under 20 si gioca l’accesso ai quarti di finale del Mondiale di categoria contro i temibili Stati Uniti, e il commissario tecnico Carmine Nunziata si affida a un blocco a forti tinte bianconere. Nelle formazioni ufficiali della sfida, infatti, spicca la presenza dal primo minuto di due talenti della Juventus: il difensore Francesco Verde e l’attaccante Okoro. Una doppia scelta che testimonia la grande fiducia del CT nei giocatori del vivaio juventino per una partita così delicata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

formazioni ufficiali stati uniti italia under 20 la scelta sui bianconeri okoro e verde per la sfida degli ottavi di finale del mondiale di categoria

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Stati Uniti Italia Under 20: la scelta sui bianconeri Okoro e Verde per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale di categoria

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Los Angeles FC-Toronto FC (giovedì 09 ottobre 2025 ore 04:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Italia-Usa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo essersi qualificata seconda nel girone D, alle spalle dell'Argentina ed eliminando Australia e Cuba, l'Italia Under 20 affronta gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Secondo sport.sky.it

formazioni ufficiali stati unitiItalia-Stati Uniti Under 20, quando si gioca? Data, orario e dove vedere in chiaro gli azzurrini. Probabili formazioni - L'Italia Under 20 del ct Carmine Nunziata si prepara per il grande appuntamento degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 contro gli Stati Uniti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Stati Uniti