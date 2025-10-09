Formazioni ufficiali Stati Uniti Italia Under 20 | la scelta sui bianconeri Okoro e Verde per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale di categoria

Formazioni ufficiali Stati Uniti Italia Under 20: tutti i dettagli sulle scelte di Nunziata per l’importante match. È il momento della verità, la fase in cui non sono più ammessi errori. L’ Italia Under 20 si gioca l’accesso ai quarti di finale del Mondiale di categoria contro i temibili Stati Uniti, e il commissario tecnico Carmine Nunziata si affida a un blocco a forti tinte bianconere. Nelle formazioni ufficiali della sfida, infatti, spicca la presenza dal primo minuto di due talenti della Juventus: il difensore Francesco Verde e l’attaccante Okoro. Una doppia scelta che testimonia la grande fiducia del CT nei giocatori del vivaio juventino per una partita così delicata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

