Inter News 24 Formazioni ufficiali Repubblica Ceca Croazia: la scelta di Dalic su Petar Sucic, centrocampista dell’Inter. I 22 in campo per il match. Nel match di qualificazione per i Mondiali 2026 tra Repubblica Ceca e Croazia, c’è anche Petar Sucic fra i titolari. Il giovane centrocampista, che gioca per l’Inter, è stato scelto dal commissario tecnico croato Zlatko Dali? per affrontare la squadra di Karel Hasek. La partita, che si giocherà in un clima di alta tensione, vedrà sfidarsi due nazionali impegnate nella corsa per i posti disponibili per il prossimo mondiale. Le formazioni ufficiali sono state diramate poco prima del fischio d’inizio: la Croazia si presenta con una rosa di giocatori esperti, affiancati da talenti emergenti come Sucic, mentre la Repubblica Ceca scende in campo con una formazione altrettanto competitiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Repubblica Ceca Croazia: la scelta di Dalic su Sucic