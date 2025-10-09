Formazioni ufficiali Malta Olanda Dumfries dal 1?? La decisione del ct Koeman

Inter News 24 Formazioni ufficiali Malta Olanda, Dumfries dal 1?? La decisione del ct degli Oranje Koeman per la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026. L’ Olanda si prepara ad affrontare un impegno sulla carta abbordabile nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, in trasferta contro Malta. La squadra allenata da Ronald Koeman, ex tecnico del Barcellona, scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare tre punti cruciali nella corsa verso il torneo mondiale. Denzel Dumfries, laterale destro dell’ Inter, è stato confermato titolare nella formazione Oranje ( stasera in campo anche Petar Sucic con la Croazia ). 🔗 Leggi su Internews24.com

