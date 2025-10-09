Formazioni confermate quando Hickey inizia le qualificazioni chiave
2025-10-09 19:37:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: È una grande serata per la Scozia che cerca di fare un passo significativo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo quando ospiterà la Grecia a Hampden. Anche per i padroni di casa la vendetta sarà all’ordine del giorno. Gli uomini di Steve Clarke hanno ospitato i greci quasi otto mesi fa negli spareggi della Nations League, superando l’1-0 dell’andata e vincendo 3-0 a Glasgow e confermando la retrocessione della Scozia nel Gruppo B. Il Tartan Army entrerà in partita fiducioso dopo aver conquistato quattro punti nelle prime due partite di qualificazione del Gruppo C, un pareggio senza reti in Danimarca e una vittoria per 2-0 in Bielorussia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
