Formazione Stem women congress 2025 il 15 ottobre tappa finale a Milano

(Adnkronos) – Dopo un anno di tappe di avvicinamento che hanno attraversato tutta Italia, lo Stem Women Congress arriva quindi alla sua tappa finale: l'ultimo incontro della seconda edizione italiana del congresso internazionale che promuove l’inclusione e la partecipazione femminile nei settori scientifico-tecnologici è in programma il 15 ottobre 2025, a Palazzo Castiglioni, a Milano. In . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: formazione - stem

Formazione, Amazon premia studentesse Stem meritevoli con borse di studio ‘Women in Innovation’

Formazione STEM, Aci consegna una targa al Prof. Francesco Leali

Intelligenza Artificiale, in Gazzetta il testo della delega al Governo, cosa c’è per la scuola: dagli studenti ad alto potenziale, alla formazione STEM

Intelligenza Artificiale, in Gazzetta il testo della delega al Governo, cosa c’è per la scuola: dagli studenti ad alto potenziale, alla formazione STEM - X Vai su X

Celada al fianco di Stem Racing: una nuova sfida per il futuro ? Siamo felici di annunciare la nostra nuova partnership con Innovation Farm di Fornovo per la sponsorizzazione di Stem Racing, il concorso che unisce tecnologia, formazione e passione per la m - facebook.com Vai su Facebook

Formazione, Stem women congress 2025, il 15 ottobre tappa finale a Milano - In Italia il divario di genere nelle Stem resta netto, tra i giovani 25–34enni solo il 16,8% delle donne ha una laurea in discipline scientifiche e tecnologiche, contro il 37% degli uomini ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Stem women congress, a Torino terza tappa percorso Step by Stem - Iniziative come lo Stem women congress dimostrano come la formazione nelle discipline scientifiche e tecnologiche possa stimolare curiosità, creatività e partecipazione, offrendo a tutte le bambine e ... adnkronos.com scrive