Forlì fanalino di coda nella prevenzione | solo il 38% fa screening per il tumore del colon retto Giornata informativa in piazza

In Emilia-Romagna, e quindi anche a Forlì, lo screening per la prevenzione del tumore al colon retto è gratuito per tutti i cittadini tra i 50 e i 74 anni. Pur avendo la possibilità di prevenire una patologia che, in alcuni casi, può anche portare alla morte, sono poche le persone che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it