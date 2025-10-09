Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Ecco Perchè Ender Ha Nascosto il Figlio Segreto!
Scopri come il passato di Ender Çelebi cambia ogni cosa: tra bugie, vendette e rivelazioni che fanno tremare i protagonisti di Forbidden Fruit. Il segreto di Ender: un figlio nascosto e una verità esplosiva. Nel cuore pulsante di Forbidden Fruit, tra giochi di potere e intrighi senza fine, c’è un segreto che ribalta tutto: Ender Çelebi, donna affilata come una lama e regina della manipolazione, ha tenuto nascosto per anni qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un figlio. Un bambino nato da una relazione mai dimenticata, che per anni è stato tenuto nell’ombra. Durante le stagioni centrali della serie, emerge un colpo di scena che scuote ogni equilibrio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden Fruit a che ora inizia e finisce oggi, 17 luglio 2025
Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna
«Kemal sposerà Zehnra. » Yildiz, in lacrime davanti alla sorella Zeynep, non riesce a tenersi dentro la notizia che l’ha sconvolta. Inizia così una nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dopo il Grande Fratello. Nella puntata prece - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit, le anticipazioni della puntata di oggi (venerdì 12 settembre): sintonia tra Zeynep e Hakan - X Vai su X
Forbidden fruit, anticipazioni turche: Alihan deluso pensa di trasferirsi in America - Le delusioni spingeranno Alihan a prendere una decisione clamorosa nelle prossime puntate Forbidden fruit. superguidatv.it scrive
Forbidden Fruit, anticipazioni turche: Yildiz tende una trappola a Kemal, Zehra divorzia - Yildiz dà appuntamento a Kemal in un albergo, ma fa entrare nella stanza un’altra ragazza per far credere a Zehra che il consorte la stia tradendo ... Lo riporta it.blastingnews.com