Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la dizi Forbiden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 10 ottobre Ender otterrà un'informazione molto preziosa su Alihan, mentre Zeynep avrà un confronto con Kemal e gli chiederà di ripensarci, prima di sposarsi con Zehnra. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Vedere Kemal in procinto di sposare Zehnra, proprio quando lei aveva deciso di lasciare la villa di Halit, ha sconvolto Yildiz. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 10 ottobre Ender scopre il segreto di Alihan