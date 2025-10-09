Forbidden Fruit Anticipazioni 10 ottobre 2025 | Alihan spalle al muro Ender ha scoperto il suo segreto!
Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 10 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Ender fa una scoperta su Alihan che potrebbe mettere quest'ultimo in una posizione molto difficile. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden Fruit a che ora inizia e finisce oggi, 17 luglio 2025
Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna
«Kemal sposerà Zehnra. » Yildiz, in lacrime davanti alla sorella Zeynep, non riesce a tenersi dentro la notizia che l’ha sconvolta. Inizia così una nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dopo il Grande Fratello. Nella puntata prece - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit, le anticipazioni della puntata di oggi (venerdì 12 settembre): sintonia tra Zeynep e Hakan - X Vai su X
Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 6 – 10 ottobre 2025 - A partire dal 30 giugno 2025 su Canale 5 va in onda Forbidden Fruit , la soap turca al posto di Tradimento nel daytime in onda dalle 14:00; qui le anticipazioni della settimana dal 6 – 10 ottobre 2025 ... Scrive tvserial.it
Forbidden Fruit anticipazioni 10 ottobre: scoperta shock per Ender - Secondo le anticipazioni, nella puntata di Forbidden Fruit in onda venerdì 10 ottobre su Canale 5, Zeynep accetta l’invito a cena di Dundar, mentre Ender scopre un segreto che riguarda Alihan e cerca ... Secondo ciakgeneration.it