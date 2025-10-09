Fontana e pavimentazione ammalorata piazza dei Grue nel degrado | la denuncia di un cittadino FOTO

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavimentazione rotta con tanto di voragini in piazza, e fontana anche in stato di degrado e chiusa. Questo lo scenario che ci si trova davanti arrivando in piazza dei Grue e a denunciarlo è un cittadino che ricorda come di fronte a quella piazza ci siano sia la scuola dell’infanzia dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

